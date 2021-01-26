توتنهام يعبر إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - عبر توتنهام هوتسبير من عقبة مستضيفه ويكمب وندررز (أولى) 4-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي الإثنين.

وخلافاً لما تعكسه ظاهرياً النتيجة الكبيرة، لم تكن بطاقة عبور فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الدور الخامس سهلة، إذ وجد نفسه في ظل جلوس هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء، متخلفاً في الدقيقة 25 بهدف للنيجيري فريد أونييدينما، إلا أن الويلزي غاريث بايل أعاده الى اللقاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بادراكه التعادل بعد تمريرة بينية من البرازيلي لوكاس مورا (2+45).

ورغم دخول كاين وسون في الشوط الثاني، عجز توتنهام عن الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 86 حين منحه هاري وينكس التقدم بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة، قبل أن يضيف البديل الفرنسي تانغي ندومبيليه الثالث بعد تمريرة من سون (87)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الرابع في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ (90+3).

ويلتقي النادي اللندني الذي يعود لقبه الأخير في كافة المسابقات الى 2008 حين أحرز كأس الرابطة، في الدور الخامس في 9 أو 10 الشهر المقبل مع مضيفه إيفرتون الذي بلغ هذا الدور بفوزه بثلاثية نظيفة على شيفيلد ونسداي من الدرجة الأولى.

لكن قبل التفكير بمحاولة تخطي إيفرتون الذي أسقط فريق مورينيو في أرضه 1-0 عندما تواجها في ايلول/سبتمبر في الدوري، على توتنهام التركيز على ما ينتظره الخميس في المرحلة العشرين من "بريميرليغ" حين يستضيف ليفربول حامل اللقب الذي ودع الأحد مسابقة الكأس بالخسارة أمام غريمه مانشستر يونايتد 2-3.

المصدر: بي إن سبورت