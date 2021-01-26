عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كأس العالم لكرة اليد.. شهادة دنماركية تبرئ مصر من اتهامات التسمم

الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365

أثار الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، جدلا كبيرا، بسبب إدعاء تعرض عدد من لاعبيه للتسمم قبل مواجهة نظيره المصري في كأس العالم للعبة.



وقلب المنتخب المصري تأخره أمام سلوفينيا إلى تعادل بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم "مصر 2021"، ليحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وادعى الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، في بيان رسمي، تعرض 12 لاعبا لتسمم غذائي في ليلة المباراة الحاسمة أمام مصر، والتي أدت نتيجتها لخروج المنتخب الأوروبي من الدور الرئيسي.

الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبر رئيسه هشام نصر نفى هذا الأمر، وأكد عدم صحته، معربا عن استغرابه من البيان الذي أصدره الجانب السلوفيني.

وجاءت شهادة أخرى، تؤكد صحة الموقف المصري، وهي من مورتن هنريكسن، المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد، حيث نفى الادعاءات السلوفينية بخصوص التنظيم المصري لبطولة العالم.

ورفض مورتن هنريكسن ما قاله الجانب السلوفيني، وقال في تصريحات لقناة "TV2" التلفزيونية الدنماركية: "هذا الادعاء مضحك، لأننا نمتلك صورا للبعثة السلوفينية وهم يطلبون البيتزا من الخارج".

وأشار المسؤول الدنماركي إلى أنه تلقى نصائح من الجانب السلوفيني بتجنب تناول الطعام في الفندق قبل مواجهة مصر في الدور ربع النهائي، لكنه لا يعتقد أن هذه النصائح ذات أهمية، حيث أن منتخب سلوفينيا لم يكن ضحية مؤامرة، وأنه فقط لم يهتم بنفسه كما ينبغي.

وأضاف: "يعاني لاعبو العديد من الفرق من مشاكل في المعدة، ولا يقتصر الأمر على منتخب سلوفينيا وحده، هناك أيضا لاعبون في منتخب الدنمارك يعانون من مشاكل مشابهة، ميكيل هانسن على سبيل المثال، لم يتمكن من المشاركة ضد اليابان السبت الماضي".

وتابع: "لست قلقا من أن ما يحدث له علاقة بلقاء مصر، هناك أيضا فرق لا تلتقي مع مصر ولديها بعض الذين يعانون من مشاكل في المعدة".

وأتم: "يبدو أنه فندق رائع مع موظفين يفعلون الأفضل للحفاظ على نظافة كل شيء، وسيستمرون في القيام بذلك حتى قبل مواجهتنا ضد مصر".

يذكر أن مصر ستواجه الدنمارك حاملة اللقب في ربع نهائي البطولة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.