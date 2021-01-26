حارس مرمى الأهلي السابق: رمضان صبحي عاوز يقف على الكرة في مباراة الغد.. وبيراميدز يوجه 3 نصائح له قبل المواجهة

الشارقة - اميمة ياسر - فجر أحمد فوزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز يفكر في الوقوف على الكرة بمباراة الأهلي المحدد لها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فوزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏رمضان عاوز يقف على الكرة في مباراتنا غدا.. طب ما يقف إيه الطموح في كدة يعني؟.. هل عقليتنا كجمهور تخلينا نتضايق مثلا.. يا حبيبي إحنا غير أي حد.. أقف ع الكورة والنبي وياريت كمان تاخدها معاك وأنت مروح.. نصيحة أخيرة.. اللي يقف على الكرة هتوقعه واللي يشيلها فوق رأسه تشيله وتجيبله الطموح كمان. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويحتل الفريق الكروي الأهلي بالنادي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك المتواجد بالمركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يحل بيراميدز بالمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، ويبحث كل فريق عن الفوز خلال مباراة الغد.



وأصبح رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز، صداعًا في رأس المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، من أجل إيقاف خطورته في موقعة غدا الثلاثاء، خاصة وأنها البروفة الأخيرة للفريق قبل المشاركة في مونديال الأندية، الذي يُقام الشهر المُقبل، وسيعقد المدرب محاضرة فنية خاصة للاعبيه مساء اليوم، لمشاهدة بعض تسجيلات لفريق بيراميدز، ومبارياته الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، وتحديدًا أمام سموحة، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة، والمقررة غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في مواجهة على صفيح ساخن دائما.

وفي سياق متصل، وجه مسئولو نادى بيراميدز وبعض أفراد الجهاز الفنى عدة نصائح لرمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن تلك المباراة ستكون الأولى لرمضان صبحى فى مواجهة فريقه السابق منذ انتقاله لصفوف بيراميدز فى بداية الموسم الجارى.

وتحدث مسئولو بيراميدز وبعض أفراد الجهاز الفنى مع رمضان صبحى عن مواجهة الأهلى، موجهين له 3 نصائح، أولها ألا ينشغل اللاعب بحديث بعض الجماهير على السوشيال ميديا وإشعال حماسه بشكل زائد ما قد يؤدى لفقدان تركيزه خلال المباراة، مشددين على ضرورة خوض اللقاء بهدوء تام وعدم العصبية أو الدخول فى مناوشات مع أى لاعب من فريق الأهلى، أو القيام بأفعال من شأنها التسبب فى حدوث أى أزمات خلال اللقاء.

كما نصحوا رمضان صبحى بأن يتعامل مع المباراة مثل باقى مباريات الدورى، بالتركيز وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب للرد على المشككين فى إمكانياته، والهجوم الشرس الذى يتعرض له منذ انتقاله لصفوف بيراميدز.

كما تم تحذيره من اللعب الفردى أو الأنانية للرد على منتقديه، وأن يكون أداؤه سلساً وبسيطاً ويتحلى بالجماعية، لإعلاء مصلحة الفريق، والتى ستكون طريقه نحو الرد عن طريق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.