قبل موقعة الأهلى بالمونديال.. «الدحيل» يتأهل لربع نهائى كأس أمير قطر بسداسية

الشارقة - اميمة ياسر - بعدما حقق فوزًا كاسحًا على منافسه الأهلى القطرى، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، حسم فريق فريق الدحيل، تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر على استاد حمد الكبير بالعاصمة "الدوحة"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من البطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الدحيل بثلاثة أهداف دون رد، حيث افتتح المهاجم الكينى ميكاييل أولونجا التهديف لصالح الدحيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، ثم أضاف المهاجم البرازيلي ايدميلسون جونيور الثانى في الدقيقة 22، قبل أن يسجل أولونجا الهدف الثانى له والثالث لصالح الدحيل في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفى الشوط الثانى، عاد أولونجا من جديد ليسجل ويكمل "الهاتريك" الشخصى في الدقيقة 69 من زمن المباراة قبل أن يتم استبداله بعدها بدقيقة ليشارك محمد مونتاري بدلا منه.

ثم نجح لويز مارتن في تسجيل الهدف الخامس لصالح الدحيل في الدقيقة 78 من زمن المباراة، قبل أن يختتم ايدميلسون السداسية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأكمل الأهلى القطرى المباراة بعشرة لاعبين بعدما حصل لاعبه جون بينسون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وخاض الدحيل مواجهة الأهلي بالتشكيل التالى: صلاح زكريا، بسام هشام الرواى، أحمد ياسر عبدالرحمن، إسماعيل محمد، لويز مارتن جونيور، ادميلسون جونيور، المعز على، على حسن عفيف، على كريمى، ميكاييل أولونجا، وإدواردو رودريجيز (دودو).

وأصبح الدحيل ثانى الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس أمير قطر، بعدما سبقه في الصعود فريق الشمال على حساب قطر بركلات الترجيح 5-4 في وقت سابق اليوم.

وتعد مواجهة الليلة هي البروفة الأخيرة للدحيل قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2020، حيث يلتقى الفريق القطرى مع الاهلى بطل أفريقيا، في الدور ربع النهائي في الرابع من فبراير المقبل.

ويلتقى الفائز من لقاء الأهلي والدحيل مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف النهائي البطولة.