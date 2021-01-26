شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيلو: الدوري المصري قوى لكن العاطفة تطغى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اليوناني بابا فاسيلو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن فترة عمله بالنادي وشكل المنافسة في الدوري هذا الموسم، موضحا أن الدوري المصري قوي، لكن تطغى عليه العاطفة، مؤكدا تلقيه عددا من العروض في مصر وخارجها، مما يستدعى بقاؤه في مصر لفترة تقترب من الشهر لحسم مصيره ووجهته المقبلة.

وقال بابا فاسيلو، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "المنافسة بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري هذا الموسم ستستمر للنهاية، الزمالك مختلف هذا الموسم، ليس اختلافا على مستوى اللاعبين؛ لأنهم نفس العناصر، ولكن الاختلاف في الطموح".

وتابع مدرب دجلة السابق: "لم أتوقع نهاية مسيرتي مع دجلة بهذه الطريقة، وأعتبر بقاء الفريق في الدوري الموسم الماضي كان إنجازا للفريق".

وعن تقديم مستويات كبيرة مع دجلة أمام الفرق الكبيرة وتواضع المستوى والنتائج أمام الفرق الصغيرة والمتوسطة قال بابا فاسيلو: "في بعض المباريات لم نعد لها جيدا، وتخلّى عنا الحظ، لكن مستوياتنا في بعض المباريات التي خسرناها كنا الطرف الأفضل فيها".

وكشف مدرب دجلة السابق عن العلاقة الجيدة التي كانت تربطه بلاعبي دجلة قائلا: "علاقتي مع الجميع داخل النادي كانت ممتازة، وكنت دائما أقول للاعبين الحقيقة".

وكان نادى وادى دجلة قد أعلن عبر حسابه الرسمى على تويتر رحيل مدربه اليونانى بابا فاسيلو، حيث كتبت الصفحة الرسمية: "رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق، نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".