شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وبيراميدز الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدزاليوم الثلاثاء نظيره الأهلى باستاد الدفاع الجوي فى افتتاح منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر إلى قطر الجمعة المقبل للمشاركة فى كأس العالم للأندية، والذي ينطلق 4 فبراير ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز الليلة

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوى، ويرغب الأهلي في مواصلة انتصاراته والتشبث بالبقاء على قمة الدوري، بعد الفوز الصعب والثمين الذي حققه في الجولة الأخيرة على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين للفوز بالثلاثة، بخلاف استفادته من تعثر الزمالك بتعادله السلبي مع أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة.

مراكز الاهلي وبيراميدز فى جدول ترتيب الدورى المصري

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدفا وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، من 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف.

من جهته حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتى تسببت فى استقبال شباك المارد الأحمر لهدفين مباغتين، فى الوقت الذى شهدت فيه هذه المباراة أخطاء فنية بالجملة، حيث يسعى موسيماني لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال المباراة الأخيرة خاصة في التمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، والتنبيه على اللاعبين بعدم التباعد بين الخطوط، وترك مساحات يستغلها الخصم فى الاختراق وتهديد مرمى الخصم، لاسيما بعدما أظهرت مباراة المقاولون وجود مساحات شاسعة بين خطي الدفاع والهجوم، هددت الفريق الأحمر في أكثر من كرة.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من خطورة بعض لاعبي بيراميدز، خاصة رمضان صبحي وايريك تراوري وعبد الله السعيد وجون أنطوي، مع التنبيه بالاعتماد على الكرات المرتدة وتنفيذها بسرعة، في ظل المساحات التي يخلفها اندفاع لاعبي بيراميدز الهجومي.

بواليا يقود الاهلي أمام بيراميدز فى التشكيل المتوقع

والتشكيل المتوقع للأهلي يبدو مكوناً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وإليو ديانج وقفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ومحمد شريف أو والتر بواليا فى الهجوم.

بيراميدز يأمل فى العودة للمنافسة

على الجانب الآخر، يطمح فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر جدول الدورى، من أجل تعطيله وعودة الأمل للفريق السماوى والدخول من جديد في المنافسة على تصدر الدورى والتتويج باللقب، حيث أعد بيراميدز فريقًا قويًا منذ بداية الموسم بهدف التتويج باللقب، إلا أن الانطلاقة جاءت على عكس كل التوقعات.

وعقد أروابارينا العديد من الجلسات التحفيزية للاعبى فريقه، وطالبهم بضرورة التركيز خلال مواجهة المارد الأحمر والعمل على تحقيق الفوز لتصبح انطلاقة جديدة فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن مواجهة الأهلى بمثابة "حياة أو موت" لفريق بيراميدز، ففى حال الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر البطولة وتعطيل مسيرته الأمر الذى سيعيد الأمل للفريق السماوى فى الدخول من جديد فى المنافسة، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيزداد الأمر صعوبة ويفقد بيراميدز نسبة كبيرة جدًا من الأمل فى المنافسة على اللقب هذا الموسم بسبب اتساع فارق النقاط.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين باستغلال ثغرة الأهلى وارتباكه فى الشوط الأول، مثلما حدث فى مواجهة المقاولون الأخيرة وسجل ذئاب الجبل هدفين فى شباك الأحمر بالشوط الأول، لافتًا إلى إن بيراميدز إذا بادر بالتهديف سيصعب المهمة على الأهلى.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكونا من: شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري أو جون أنطوى.