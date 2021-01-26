شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لن أشارك فى انتخابات اتحاد الكرة.. والجبلاية لا تُقدر الرموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد حسن الصقر، نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، فكرة خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدا أنه لا يفكر في الأمر، ويجب أن تكون هناك طرق أخرى للاستعانة بنجوم والكرة ورموزها.

وأضاف الصقر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الانتخابات قصة تانية مالهاش علاقة بالمنطق، والدليل إخفاق وائل جمعة في انتخابات اتحاد الكرة، وحازم إمام نجح بشق الأنفس، وهذا يوضح أن الأمور لها حسابات أخرى بعيدة عن فكرة وجود نجوم الكرة الأدرى بمشاكل اللعبة وحلولها.

وقال حسن، إن منظومة الكرة في مصر لا تقدّر النجوم والرموز، ويتذكر في أمم أفريقيا 2017، وجد أن الاتحاد الكاميرونى خصص مكان لنجومه ورموزه أساطير الكرة الكاميرونية، بينما مصر كان تركز على تواجد أعضاء مجلس الإدارة، وهذا يبرز عدم الاهتمام بالرموز، ومع تعاقب مجالس الإدارة في الجبلاية الكل ياتى يدوس على الرموز ولا يقدرهم .

أضاف الصقر، أنه إذا عاد به الزمن، وتلقى عرضا للعمل مديراً للكرة مع شوقى غريب سيكون قراره الرفض فوراً، لأنه قرر العمل فنيا فقط فى مجال الكرة، مشيرا إلى أنه يحترم ويقدر شوقى غريب ولم تكن هناك أى خلافات شخصية معه.

وأكد أحمد حسن أن هناك تصريحا إعلاميا عن الشخص صاحب الدور الأول فى المنتخب كان سبب أزمته مع غريب وبسببه عقد حسن فريد المشرف على المنتخب الوطنى وقتها اجتماعاً أنهى الأمر ووضح عدم وجود مشاكل وفى كل الأحوال العلاقة مع غريب محترمة وكلها تقدير متبادل.