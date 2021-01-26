شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلي يخضعون للمسحة الطبية قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق البنك الاهلى والجهاز الفني، بقيادة محمد يوسف، للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل مواجهة طلائع الجيش بـ72 ساعة، والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقد استأنف فريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف التدريبات دون راحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، وقام محمد يوسف بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح بعض الأخطاء الفردية للاعبين خلال لقاء أمس أمام إنبى التي خسرها الفريق بنتيجة 3/2، والعمل على تصحيحها خلال مران اليوم.

ويقترب كريم بامبو لاعب فريق الزمالك والمعار للبنك الأهلى من التواجد في التشكيل الأساسي الذى يخوض لقاء طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل؛ لتعويض بعض الغيابات بالفريق بسبب الإيقاف محمد مجدي ومحمد المثناني وأحمد ياسر؛ لحصولهم على الإنذار الثالث في مباراة إنبي.

ويلاقى فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، والتي ستقام على ملعب أكاديمية الشرطة الرياضي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، حيث يحتل البنك الأهلي المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط.