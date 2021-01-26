شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يهدى جائزة أفضل لاعب فى 2019 لحارس الدنمارك نيكلاس لاندين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد الدولى لكرة اليد بتسليم اللاعب نيكلاس لاندين جائزة أفضل لاعب لعام 2019، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام كرواتيا بختام الدور الرئيسى ببطولة العالم الحالية مصر 2021.

وجاء تسليم لاندين الجائزة فى بطولة العالم مصر 2021 فى ظل إلغاء أى احتفالات للاتحاد الدولى فى 2020 الماضى بسبب فيروس كورونا.

وفاز منتخب الدنمارك على نظيره الكرواتى بنتيجة 38 /26 فى إطار آخر مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، ليتأهل منتخب الدنمارك أول المجموعة رسميا ومعه قطر ثانيا.

وحصل على رجل المباراة أميل ياكوبسن، لاعب المنتخب الدنماركى فى ظل تألقه فى اللقاء، وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة، وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الدنمارك إلى 10 نقاط ضمن المجموعة الثانية.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب الدنمارك وكرواتيا كل من قطر واليابان والأرجنتين والبحرين.