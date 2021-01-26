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طارق سليمان: مواجهة بيراميدز والأهلي قوية.. وعودة الحراس الاجانب سيضر المنتخب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الاهلي على قوة مواجهة الغد بين بيراميدز والاهلي بالدوري.

وقال سليمان لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «مباراة كبيرة وتحظى باهتمام اعلامي كبير، بيراميدز كان ينافس على القمة في بداية الموسم وبعد ذلك اصبح في المركز الرابع والثالث وبدأ التراجع، اتوقع ان تكون مباراة قوية.

واردف: اكرامي اساسي مع بيراميدز واعتقد انه من الصعب استبعاده امام الاهلي.

وعن قرار اتحاد الكرة بشأن اعادة الحراس الاجانب للدوري المصري قال: قرار غريب، هذا المركز حساس جدا.

وافصح: في حال ضم الاهلي والزمالك لحراس اجانب فما موقف منتخب مصر اذا؟!

واتم: حراس الاهلي والزمالك يلعبون تحت ضغط وهم افضل من يمثل منتخب مصر، اما في حالة تنفيذ القرار سيكون هناك اضرار كبيرة ستعود على الكرة المصرية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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