شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي في آخر 10 مباريات مع صافرة جهاد جريشة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وكان جريشة قد أدار مباراة للأهلي في الدوري هذا الموسم، كانت أمام الاتحاد السكندرية وحسمها الأحمر برباعية نظيفة.

وخلال أخر 10 مباريات للأهلي مع صافرة جهاد جريشة في الدوري، خسر الفريق في واحدة وفاز في 8 وتعادل في واحدة.

وأدار جريشة مباراتي الأهلي أمام كل من الاسماعيلي والمصري في الدوري موسم 2016-2017، وفاز في الأولى 1/0 وفي الثانية 3/1.

كما أدار لقاء الأهلي وبيراميدز «الأسيوطي سبورت سابقاً»في موسم 2017-2018 والتي فاز فيها الأهلي بهدف دون رد.

موسم 2018-2019 أدار خلاله جريشة 4 مباريات للأهلي، الأولى انتهت بالتعادل امام الاسماعيلي بهدف لكل فريق، والثانية خسرها أبناء التتش بهدف امام المقاولون العرب، والثالثة شهدت انتصاره بثنائية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، والرابعة أمام الجونة وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

في الموسم الماضي أدارت صافرته مباراتين للأهلي في الدوري، أمام كل من المقاولون العرب وفاز في الأهلي بهدف، ووادي دجلة وحسمها الشياطين الحمر أيضاً بهدفين.