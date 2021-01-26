شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت يكشف حيلة رمضان صبحي لاستفزاز جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يفكر في حيلة لاستفزاز جماهير الأهلي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن رمضان صبحي أخبر زملائه بفريق بيراميدز إنه يرغب في تسجيل هدف ثم الوقوف على الكرة من أجل استفزاز جماهير الأهلي التي هاجمته طيلة الفترة الماضية.

كما أوضح هاني حتحوت إن هناك اتجاه لمنح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز، خلال مباراة الأهلي، لزيادة حالته المعنوية خلال المباراة.