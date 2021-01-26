شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعرض جدول ترتيب كاس العالم 2021 بعد أن صعدت اليوم فرق الدنمارك وقطر وأسبانيا والمجر لتقابل الفرق التى صعدت أمس ضمن كأس العالم لكرة اليد 2021 وهي السويد ومصر وفرنسا والنرويج في مونديال كرة اليد 2021 والذى تستضيف مصر النسخة 27 منه.

ويقابل منتخب مصر فريق الدنمارك ، وتلعب السويد مع قطر كما يلعب منتخب أسبانيا مع النرويج وفرنسا مع المجر يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 ضمن دور الثمانية، حيث يقابل أول المجموعة الأولي مع ثاني الثالثة وأول المجموع الثالثة مع ثاني الأولي، كما يقابل أول المجموعة الثانية (الدنمارك) مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثانية.

جداول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021

جدول ترتيب المجموعة الأولي فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021

جدول ترتيب المجموعة الثانية فى مونديال كرة اليد اليوم

جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021

جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العالم لكرة اليد

جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021

ترتيب المجموعة الرابعة فى مونديال اليد

جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2021

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