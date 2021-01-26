شكرا لقرائتكم خبر عن احمد اوكا: «عدم الاستقرار» وراء تراجع الإسماعيلي ورحلت عن الجونة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، انه رحل عن الجونة بسبب عدم الوصول معهم لاتفاق مادي مرضي له.

وقال اوكا لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: لم أتوصل لاتفاق مالي مع الجونة ورحلت بسبب تراجع النتائج،

وانتقل للحديث عن الاسماعيلي قائلا: مشاكلهم لم تتغير منذ انضمامي للفريق وحتى الآن، البعض حملني تراجع نتائج الدراويش رغم صغر سني.

واتم: الاستقرار الفني والإداري أول طريق النجاح وهذا لم يتوفر في الإسماعيلي موسم 2004.