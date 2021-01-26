اخبار الرياضه

احمد اوكا: «عدم الاستقرار» وراء تراجع الإسماعيلي ورحلت عن الجونة لهذا السبب

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احمد اوكا: «عدم الاستقرار» وراء تراجع الإسماعيلي ورحلت عن الجونة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، انه رحل عن الجونة بسبب عدم الوصول معهم لاتفاق مادي مرضي له.

وقال اوكا لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: لم أتوصل لاتفاق مالي مع الجونة ورحلت بسبب تراجع النتائج،

وانتقل للحديث عن الاسماعيلي قائلا: مشاكلهم لم تتغير منذ انضمامي للفريق وحتى الآن، البعض حملني تراجع نتائج الدراويش رغم صغر سني.

واتم: الاستقرار الفني والإداري أول طريق النجاح وهذا لم يتوفر في الإسماعيلي موسم 2004.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا