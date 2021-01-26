شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونديال اليد عن ادعاءات سلوفينيا بتسمم لاعبيها : « حجة لفشلها بالبطولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه سعيد بتواجد المنتخب المصري ضمن أفضل ثمان منتخبات على مستوى العالم في اللعبة.

وأضاف حسين لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «منتخب الدنمارك هو الأقوي على مستوى العالم، إنه منتخب متكامل ويمتلك حارسين على أعلى مستوى ويجيدون الدفاع واللعب السريع، ولكننا نأمل في تجاوز هذه العقبة وأن نظهر بأداء رجولي يؤهلنا للدور المقبل».

وأكمل:«البطولة أوشكت على الانتهاء والجميع يشيد بالتنظيم، ومنتخب سلوفينيا هو الوحيد الذي اشتكى من الأكل، رغم وجود أكثر من 1200 شخصا يمثل باقي المنتخبات لم يتقدم بأية شكوى».

وتابع :«بعثة المنتخب الياباني تشعر براحة كبيرة، وهو وسام كبير على صدرنا أسوة بباقي المنتخب باستثناء سلوفينيا، وأعتقد أن ادعاءات المنتخب السلوفيني هي حجة لفشلها بعد وداع البطولة».