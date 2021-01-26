شكرا لقرائتكم خبر عن حتحوت : ربيعة يبحث الرحيل عن الأهلي عبر بوابة «الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن رامي ربيعة ومحمود وحيد، خارج قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية.

وأوضح هاني حتحوت، إن رامي ربيعة يبحث عن عرض خليجي بعد تقلص حظوظه في المشاركة بالأهلي، مضيفا إن اللاعب الدولي يرفض الخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية المصرية، ويأمل في الرحيل صوب احد الأندية الخليجية، وهو مايمنع انتقاله للإسماعيلي خلال يناير الجاري.