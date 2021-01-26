شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا: تعلمت الكثير من العشري والعمل موسم مع علي ماهر بـ«10 سنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، انه اتخذ قرار الاعتزال منذ فترة طويلة ولكنه تأخر في الإعلان عنه.

وقال اوكا لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «اتخذت قرار الاعتزال منذ فترة طويلة لكني تأخرت ف الاعلان عنه»

وتابع: «كان عندي عرض انضم لجهاز فني لكن لم يحدث نصيب»

واكد: علاقتي جيدة بكل المدربين خاصة طارق العشري تعلمت الكثير منه

واتم: الموسم في الاسيوطي مع على ماهر بـ 10 سنين مع أندية أخرى، كابتن على اعطى لي شارة القيادة ومنحني الثقة، كل شئ كان متاح بالفريق.