شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكا» يكشف عن سبب عدم إنتقاله الى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، انه استطاع اثبات ذاته في حرس الحدود وبعدها انضم للمنتخب الوطني، بعد اول موسم له معهم.

وقال اوكا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت إلى انه تلقى عروض كثيرة ابرزها من الأهلي والمصري عندما كان لاعبا في الحدود.

وتابع انه فشل انضمامه للأهلي بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 إلى 2010 كما أن حرس الحدود رفض لفكرة رحيله.

واتم ان مع الاستقرار الفني والإداري تمكنا من تحقيق 3 بطولات وشاركنا بالكونفدرالية الافريقية مع الحدود.