شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مونديال اليد :نشكر مصر العظيمة علي تنظيم البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر على الاشادة بالدولة المصرية وتنظيم البطولة بشكل مشرف بداية من الاستقبال مرورا بالتنظيم الرائع بالبطولة ومواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في ايقاف العديد من البطولات الكبري على مستوي العالم.

وتنوعت الاشادات من قبل نجوم منتخبات العالم المشاركة في المونديال ولكنهم اتفقو على حسن التنظيم سواء بالاستقبال في المطار مرورا بالتواجد في فنادق الاقامة وخوض المباريات بكل سهولة ويسر دون أي تعب أو مشقة.

وجاءت تصريحات نجوم مونديال اليد بتوجيه الشكر على القائمين على البطولة من الدولة المصرية وحالة الاحترام والحب والابتسامة التي تصاحب المصريين لجميع المنتخبات إلى جانب الرحلات التي نظمتها اللجنة المنظمة برئاسة حسين لبيب دينامو البطولة تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير اشرف صبحي المتابع لكل صغيرة وكبيرة للبطولة مع جميع اجهزة الدولة لخروج البطولة بصورة مميزة بعد وصول البطولة لدور الثمانية وعدم وجود أي شكوي من أي منتخب متواجد في مصر .

كما نالت الدعايا للبطولة في جميع ارجاء مصر والمسؤولة عنها شركة بريزنتشن برئاسة منتصر النبراوي استحسان الوفود المشاركة في البطولة للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالحدث الكبير على الاراضي المصرية.