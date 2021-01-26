شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يحذر الأهلي والزمالك من التعاقد مع حراس أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق سليمان، مدرب حراس فريق البنك الأهلي، إن مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كبيرة وتحظى باهتمام إعلامي كبير.

وأضاف طارق سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"تراجع بيراميدز في النتائج والترتيب، لايعني أن المباراة ستكون سهلة، وأتوقع مباراة قوية بين الطرفين".

وتابع :" شريف إكرامي هو المرشح الأول لحراسة مرمى بيراميدز في مباراة الغد، خاصة وأن الثنائي أحمد الشناوي والمهدي سليمان لايشاركان منذ فترة".

وأكمل:"رفع الحظر عن التعاقد مع حراس أجانب قد يؤدي لخلل في هذا المركز بالدوري المصري، واستعانة الأهلي والزمالك بحراس مرمى أجانب قد يؤثر سلبا على منتخب مصر".