شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب 14 منتخبًا اليوم الأحد 7 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 منها منتخب الدنمارك حامل اللقب الذي يقابل منتخب مصر يوم الأربعاء في دور الثمانية ضمن مونديال كرة اليد 2021، كما تم احتساب فوز الكونغو على كاب فيردي.

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم الإثنين 25 يناير- مصر 2021

اليابان 29 – البحرين 25

البرازيل 37 – أوروجواي 17

تونس 34- أنجولا 29

أسبانيا 36- المجر 28

قطر 26 – الأرجنتين 25

الدنمارك 38- كرواتيا 26

بولندا 23 = ألمانيا 23

الكونغو الديمقراطية 10 – كاب فيردي صفر

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