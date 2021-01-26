شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكى» يتفوق على جميع نجوم العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتفوق النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى، على جميع لاعبى العالم على مدار التاريخ في إحصائية خاصة، حيث يعد نجم الفريق البافارى، صاحب أعلى نسبة تسديدة ركلات جزاء بنسة 91.1%.

ذكر موقع «ترانسفير ماركت»، أن ليفاندوفسكى صاحب أعلى نسبة من بين جميع العالم على مدار التاريخ، في تسديد ركلات الجزاء، بحد أدنى 30 ركلة جزاء يسددها اللاعب، بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار تسديد ركلات الترجيح، التي تحسم نتائج المباريات في حال انتهائها بالتعادل.

وأضاف الموقع أن ليفاندوفسكى سدد 56 ركلة جزاء، أحرز 51 وأهدر 5 بنسبة نجاح 91.1% هي الأعلى من بين جميع لاعبى العالم، وتفوق على صاحب المركز الثانى مارك نوبل قائد فريق وست هام يونايتد، الذي سجل 38 ركلة جزاء وأهدر 4 بنسبة نجاح 90.5%.

واحتل المركز الثالث، النجم البرازيلى السابق ريفالدو، فيما جاء مواطنه الظاهرة رونالدو في المركز الخامس.

وبلغت نسبة نجاح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في تسديد ركلات الجزاء، 84%، حيث سجل 126 ركلة جزاء، وأهدر 24، بينما نسبة نجاح النجم الأرجنيتين ليونيل ميسى بلغت 77.8% حيث أحرز 91 ركلة جزاء وأهدر 26، أما البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان، فنسبة نجاحه 79.7%، حيث أحرز 51 ركلة جزاء وأهدر 13.

ويحتل ليفاندوفسكى صدارة هدافى الدورى الألمانى برصيد 22 هدفا في رقم قياسى بالمسابقة حتى الآن.

وكان ليفاندوفسكى قد قاد بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضى (دورى وكأس ودورى أبطال أوروبا)، كما توج بلقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا».