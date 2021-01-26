شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتشيتش» تفتح النار على «نادال وثيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت السويسرية بليندا بنتشيتش عن استيائها من موقف بعض اللاعبين، فيما يتعلق بمسألة الحجر الصحى المفروضة على المشاركين فى بطولة أستراليا المفتوحة. وقرر منطمو بطولة أستراليا المفتوحة تخصيص مدينتين لحجز اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة فى البطولة.

وتم اختيار مدينة أديلايد للمنصفين الأوائل للرجال (ديوكوفيتش ونادال وثيم)، والسيدات (سيرينا ويليامز، نعومى أوساكا، سيمونا هاليب).

وأثار هذا القرار غضب العديد من اللاعبين المحجوزين فى ملبورن، نظراً للفرق الكبير بين معاملة الحجر بين المدينتين.

وقالت بنتشيتش، فى تصريحات نقلها موقع «سبورتس كيدا»: «إنهم يستحقون هذه الامتيازات لأنهم قدموا الكثير، لكن من فضلكم لا تتحدثوا عن المساواة والإنصاف».

وأشادت المصنفة الـ12 عالميا بالمجهود الذى قام به الصربى نوفاك ديوكوفيتش، محاولا تحسين وضع اللاعبين واللاعبات فى ملبورن. وقالت السويسرية: «أقدر ما قام به ديوكوفيتش مؤخرا، لقد بذل جهدا لتحسين وضع اللاعبين فى ملبورن، هذا الأمر كان لطيفا جدًا من نوفاك». واستنكر العديد من المحترفين صمت دومينيك ثيم ورافائيل نادال، حول هذا الموضوع، كما أثار عدم دعمهم لمطالب ديوكوفيتش استغراب الكثيرين.

على جانب آخر أعلن منظمون عن إقامة بطولة نسائية جديدة فى ملبورن ما بين الثالث والسابع من فبراير المقبل. وتقام البطولة لمساعدة اللاعبات الخاضعات للحجر الصحى المشدد فى المدينة، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة فى الثامن من الشهر المقبل، على الاستعداد بصورة أفضل للبطولة الكبرى الأولى للموسم. وقال كريج تايلى، مدير أستراليا المفتوحة فى بيان: «هذه الخطوة هدفها منح 72 لاعبا يخضعون للحجر الصحى المشدد بعض الوقت لمساعدتهم على الاستعداد للبطولة (الكبرى)». وأضاف البيان: «كما أننا سنمنحهم أولوية فى أمور مثل التدريبات وصالات التمرينات الرياضية وحمامات الثلج». ورحب ستيف سايمون، الرئيس التنفيذى لاتحاد محترفات التنس بهذه الخطوة قائلا: إن «هذه التغييرات ستمنح اللاعبات فرصة للاستعداد بصورة مناسبة بعد الخروج من الحجر الصحى».