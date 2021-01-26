شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد قوته الضاربة قبل موقعة السوبر السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد إلى السعودية، فجر الأحد، المغربى عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى النصر السعودى، عقب فترة غياب استمرت 10 أيام، قضاها اللاعب في بلاده من أجل تأهيل نفسه بدنيا، لخوض مباراة كأس السوبر التي تجمع النصر والهلال، السبت المقبل. وذكرت صحيفة «الرياضية»، السعودية، أنه بدا على مهاجم نادى النصر حمد الله، خسارة وزن ملحوظة، وهو الأمر الذي كان يعرضه للانتقادات الفترة الماضية وأثر على مستواه بشكل كبير. ومنحت إدارة النصر حمد الله إجازة الفترة الماضية، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة التاسعة من الدورى السعودى.

وفضل حمد الله السفر للمغرب ومتابعة علاجه التأهيلى مع طبيبه الخاص هناك، من أجل التجهيز بالشكل الأمثل استعدادا للموقعة المرتقبة والمثيرة أمام الهلال.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن حمد الله سيتم تجهيزه لمباراة كأس السوبر، التي تجمع النصر والهلال، السبت المقبل.

ويشارك الهلال في بطولة السوبر السعودى، كونه بطل مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضى، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك النصر كونه وصيف دورى المحترفين، ووصيف كأس الملك.

وخاض حمد الله 5 مباريات بدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجارى، سجل خلالها هدفا وحيدا من ضربة جزاء، وصنع آخر، فيما أهدر 3 ضربات جزاء متتالية. ويحتل الفريق العالمى حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدورى، برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، ويسعى إلى تعديل مركزه في دورى كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب الحصول على بطولة السوبر من أجل استعادة الثقة من جديد ومصالحة الجماهير عن النتائج المتذبذبة خلال الموسم الكروى الحالى.