شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك يفوز علي كرواتيا ٣٨-٢٦ في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره الكرواتى بنتيجة 38 /26، في إطار آخر مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021

حسم منتخب الدنمارك لكرة اليد نتيجة الشوط الأول في مواجهة نظيره كرواتيا بالفوز بنتيجة ( 17- 15) في ختام منافسات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وخسم المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة ٣٨-٢٦ وشهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة من لاعبي المنتخبين، ومحاولات توسيع فارق الأهداف في اللقاء الذي أقيم على صالة إستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.