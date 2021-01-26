شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا تتعادل بصعوبة مع بولندا 23-23 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب الألمانى لكرة اليد مع نظيره البولندى بنتيجة 23-23 ضمن الجوله الأخيرة من مباريات الدور الرئيسى ، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

على الرغم من أن كلا المنتخبين فقد حظوظه فى التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم الا ان المبارة جاءت حماسية خاصة فى الشوط الثانى الذى شهد عودة الألمان للسيطرة على مجريات المباراة ونجحوا فى ادراك التعادل فى الثواني الأخيرة من المباراة .

وحسم منتخبا إسبانيا والمجر التأهل لدور الثمانية عن هذه المجموعة وللماتادور الإسبانى 9 نقاط يليه التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط .

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الألمانى رصيده الى 5 نقاط بالتساوى مع بولندا يليها البرازيل برصيد 3 نقاط وتتذيل اوروجواى المجموعة بدون نقاط.