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باتشيكو: لم أطلب التعاقد مع لاعب محدد..والزمالك يحتاج مهاجم ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لم يطلب التعاقد مع لاعب محدد بعينه خلال ولايته الثانية في القلعة البيضاء.

وأضاف خلال تصريحات مع أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار:«نحتاج امهاجم جديد مع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة».

وأنهى:«أتعامل مع الفريق كوحدة واحدة وأسعى لتطبيق العدالة في الاختيارات».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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