شكرا لقرائتكم خبر عن «سيُمثل الزمالك لمدة 10 مواسم».. باتشيكو يوجه رسالة لإمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك لاعبه إمام عاشور بـ«اللاعب متكامل».
وقال باتشيطو عبر قناة النهار:«عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويسدد بطريقة لا نراها كثيرا في العالم».
وأتم:«أنصحه دائما بالاستمرار في بذل الجهد، لأنه قادر على استمرار تمثيل الزمالك خلال الأعوام العشرة المقبلة».
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