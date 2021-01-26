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‏«سيُمثل الزمالك لمدة 10 مواسم».. باتشيكو يوجه رسالة لإمام عاشور ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك لاعبه إمام عاشور بـ«اللاعب متكامل».

وقال باتشيطو عبر قناة النهار:«عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويسدد بطريقة لا نراها كثيرا في العالم».

وأتم:«أنصحه دائما بالاستمرار في بذل الجهد، لأنه قادر على استمرار تمثيل الزمالك خلال الأعوام العشرة المقبلة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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