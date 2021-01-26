شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«سيُمثل الزمالك لمدة 10 مواسم».. باتشيكو يوجه رسالة لإمام عاشور ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك لاعبه إمام عاشور بـ«اللاعب متكامل».

وقال باتشيطو عبر قناة النهار:«عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويسدد بطريقة لا نراها كثيرا في العالم».

وأتم:«أنصحه دائما بالاستمرار في بذل الجهد، لأنه قادر على استمرار تمثيل الزمالك خلال الأعوام العشرة المقبلة».