شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: سأقود الزمالك للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سيقود الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية.
وواصل خلال تصريحات لبرنامج أوضة اللبس على شاشة قناة النهار:«أهم أهدافي هذا الموسم هو بلوغ نهائي دوري الأبطال والتتويج مع الزمالك باللقب».
وأكمل حديثه:«أبلغت لاعبي الزمالك بضرورة التتويج بلقب الدوري هذا الموسم أيضاً وقولت لهم بالحرف الواحد ( جئت كي أكون بطلاً).
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