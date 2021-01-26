شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: سأقود الزمالك للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سيقود الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية.

وواصل خلال تصريحات لبرنامج أوضة اللبس على شاشة قناة النهار:«أهم أهدافي هذا الموسم هو بلوغ نهائي دوري الأبطال والتتويج مع الزمالك باللقب».

وأكمل حديثه:«أبلغت لاعبي الزمالك بضرورة التتويج بلقب الدوري هذا الموسم أيضاً وقولت لهم بالحرف الواحد ( جئت كي أكون بطلاً).