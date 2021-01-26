الليث افترسهم

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جدة - خالد شويل - تمسك الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خروجه متعادلاً مع مضيفه الفيصلي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري المحترفين، سجل هدف التقدم للهلال بافيتيمبي قوميز، فيما عادل النتيجة الفيصلي عن طريق جوليو تفاريس من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة يحقق الهلال التعادل السادس له في الدوري ويصل للنقطة 30 متمسكاً بصدارته للدوري، فيما حقق الفيصلي التعادل السابع له ويصل للنقطة 16 في المركز الـ13.

الشباب يقلب الطاولة

قلب الشباب تأخره أمام مضيفه الوحدة بهدفين، إلى فوز عريض 4/‏‏2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، سجل للوحدة انسيلمو (د:20)، وهزاع الغامدي (د:37)، وللشباب سيبا (هدفين)، وعبدالله الزوري، وعبدالله الحمدان الهدف الرابع للشباب، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 29 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى الوحدة خسارته السابعة ويتجمد رصيده عند 20 نقطة محتلاً المركز العاشر.

هاتريك تاوامبا

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة تجاوز فريق التعاون ضيفه ضمك بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف التعاون الثلاثة هدافه ليندر تاوامبا (هاتريك 6، 47، 87)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح محترفه دوماغوج انتوليتش (د: 9)، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يصل التعاون للنقطة 24 ويصعد للمركز الخامس، فيما تلقى ضمك خسارته التاسعة في الدوري ويتجمد رصيده عند 12 نقطة وفي المركز الخامس عشر.