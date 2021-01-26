شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تعد «أخضر السلة» للجولة الآسيوية الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دخل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكرا إعداديا أمس (الإثنين) في مدينة جدة استعداداً للنافذة الثالثة في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية التي سيواجه نظيريه سوريا يوم 19 فبراير وإيران يوم 21 من نفس الشهر والتي تستضيفها قطر.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفى القبلي، والإداري ناجي الصقر، والإداري صالح الخليفي، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني، ومساعداه تانير جوناي، وخلدون المولد، ومدرب الإعداد البدني دافور سيتلر، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم بن الشيخ، وتم اختيار 16 لاعباً للمعسكر هم: محمد الصقر، عبدالملك عاشور، خالد عبدالجبار، ناصر أبو جلاس، أحمد المختار، نايف الثعلبي، محمد السويلم، علي الشبيلي، ناصر العبسي، مثنى المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، ثامر أبكر، أسامة برقاوي، فهد السالك، ومصعب قاضي.

يذكر أن المنتخب السعودي فرصته ممتازة للتأهل لنهائيات البطولة الآسيوية 2021 في مجموعته التي تضم (قطر، إيران، سوريا)، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات، بينما الثالث لديه فرصة التأهل عبر الملحق.