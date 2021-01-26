شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يفاوض المغربي طارق تيسودالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مصدر لـ«الخليج 365» عن وجود مفاوضات رسمية تجريها إدارة نادي التعاون مع المهاجم المغربي طارق تيسودالي (27 عاماً)، الذي يلعب في الدوري البلجيكي الممتاز مع فريق بيرشكوت.

وأوضح المصدر أن إدارة التعاون بعثت بخطاب رسمي للنادي البلجيكي تطلب فيه ود اللاعب الذي سجل حتى الآن 7 أهداف، وصنع 5، وشارك في 15 مباراة حتى الآن، وتأمل إدارة التعاون من هذه الصفقة ترميم صفوف الفريق في خط المقدمة.

فيما ذكرت مصادر إعلامية إيطالية اهتمام عدد من الأندية باللاعب منها فيورنتينا وسامبدوريا.