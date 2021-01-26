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765 يوماً لم «يفرح» النصر فيها على الاتحاد

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جدة - خالد شويل - 765 يوما وخمسة لقاءات متتالية فشل فيها النصر في تحقيق طعم الانتصار والفوز على مضيفه الاتحاد، بعد تعادلهما في الجولة الـ15 من دوري الأمير للمحترفين 1/‏‏1، سجل للنصر اللاعب خالد الغنام، وللاتحاد البرازيلي رومارينهو.

وكان آخر فوز حققه أصفر العاصمة على أصفر جدة في الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من موسم 2018/‏‏2019 بهدفين مقابل هدف، سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله على أرضية ملعب الجوهرة في جدة في تاريخ 21/‏‏12/‏‏2018. ليلتقي الفريقان بعدها في 4 لقاءات، 3 منها في الدوري وواحد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز الاتحاد في 2، واحد في الدوري 3/‏‏2، وآخر في الكأس 4/‏‏2، وتعادل الفريقان في اللقاءين الآخرين في الدوري 1/‏‏1 لكل منهما.


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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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