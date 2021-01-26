شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يعود لسكة الانتصارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد سلسلة من الخسائر والتعادلات وفقدان العديد من النقاط، استطاع الرائد أن يعود إلى سكة الانتصارات ويحقق 3 نقاط مهمة أمام الفتح بعد أن تجاوزه بهدفين نظيفين في ختام الجولة الـ15 من الدور الأول من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الرائد توقف عن تحقيق الانتصارات منذ الجولة الخامسة. وعمل مدرب الرائد هاسك على تصحيح الأخطاء السابقة في لقاء الفتح، وبحث عن الانتصار بعيداً عن جمالية الأداء، فتحقق له ما أراد وحصد 3 نقاط مهمة، وكانت العقلانية والواقعية للمدرب في التشكيل والتكتيك وتوزيع المهام والواجبات مهمة جداً، وهذه العوامل جلبت أهم وأغلى النقاط للرائد، كونها جاءت بعد إحباط كبير نظير النتائج السيئة التي صاحبت الفريق في 9 جولات سابقة. وهذه النتيجة ستكون داعماً قوياً للفريق في مباريات الدور الثاني.

وأكد المحللون الرياضيون أن الرائد كان ينقصه في الجولات السابقة فوز واحد ليخرج من هذه الدوامة، وبعد هذا الفوز من المتوقع أن نشاهد الرائد مختلفاً في المباريات القادمة.