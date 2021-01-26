شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال دورة الألعاب الرياضية لقوات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس، أسدل الستار على منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الـ11 لقوات الدفاع الجوي، التي استضافتها المجموعة الخامسة بمنشآتها الرياضية في المنطقة الشرقية، وشهد اليوم الأخير من الدورة إقامة بطولة رفع الأثقال التي شارك فيها عدد كبير من الرباعين الدوليين ونجوم الأندية السعودية ، إذ تنافس المشاركون في المرحلة الثانية لدورة الألعاب في ألعاب اختراق الضاحية والكاراتيه وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال، وشهدت هذه المسابقات قوة وندية بين المجموعات المشاركة.

أبطال الضاحية

توج قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس الفائزين بمسابقة اختراق الضاحية، إذ حصل فريق المجموعة الثانية على المركز الثالث والميداليات البرونزية بينما جاءت المجموعة الخامسة في المركز الثاني والميداليات الفضية وحصلت المجموعة الرابعة على المركز الأول والميداليات الذهبية، إضافة إلى كأس المركز الأول للعداءين محمد جعفر من المجموعة الخامسة بطل سباق 4 كلم وعلي الشهراني من المجموعة الرابعة بطل سباق 10 كلم لصدارتهما ترتيب المتسابقين.

تفوق جماعي

شهدت بطولة ألعاب القوى على مدى يومين تنافساً رياضياً قوياً بين المجموعات المشاركة بحضور نجوم اللعبة في هذه المنتخبات واستطاعت المجموعة الخامسة أن تظفر بالمركز الأول والميداليات الذهبية متفوقة وبفارق ضئيل جداً عن صاحب المركز الثاني منتخب المجموعة الرابعة بينما تراجعت المجموعة الأولى إلى المركز الثالث بعد أن كانت متصدرة سباقات اليوم الأول، كما حصل فريق المجموعة الخامسة على ذهبية تنس الطاولة والميداليات الذهبية، فيما جاء فريق المجموعة الثانية ثانياً وحصل على الميداليات الفضية، ونال فريق المجموعة الرابعة المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما حصل لاعب منتخب المجموعة الخامسة ماجد النهابي على كأس أفضل لاعب، وفي منافسات رفع الأثقال نال فريق المجموعة الخامسة المركز الأول والميداليات الذهبية، وجاء فريق المجموعة الأولى ثانياً ونال الميداليات الفضية، فيما نال المركز الثالث والميداليات البرونزية فريق المجموعة الثانية.

ذهب الكاراتيه

نال فريق المجموعة الرابعة لقب بطولة الكاراتيه والميداليات الذهبية في المجموع العام بعد حصوله على ذهبية القتال الجماعي وفضية الكاتا الجماعي وتم تتويجه من قبل اللواء الركن زياد بن سعيد القحطاني (رئيس اللجان المكلفة بالمرحلة الثانية)، فيما حصل فريق المجموعة الخامسة على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد حصوله على ذهبية الكاتا الجماعي وفضية القتال الجماعي، وجاء فريق المجموعة الثالثة ثالثاً والمداليات البرونزية بعد حصوله على برونزية القتال الجماعي.

الختام في «العروس»

ستعود عجلة استكمال منافسات الدورة من خلال المرحلة الثالثة (الأخيرة) التي تستضيفها المجموعة الثانية بملاعب المدينة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي في المسابقات المتبقية وهي كرة القدم للصالات والجودو والتايكوندو وكرة الطائرة، وستشمل هذه المرحلة أيضاً تتويج صاحب المركز الأول بدرع قائد قوات الدفاع الجوي.