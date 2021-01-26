مونديال اليد: قطر تحجز بطاقتها الى ربع النهائي

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القاهرة: حجزت قطر بطاقتها الى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد المقامة بنسختها الـ27 في مصر، وذلك بفوزها المثير على الأرجنتين 26-25 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيس، مستفيدة من الخدمة التي قدمتها لها الدنمارك حاملة اللقب بفوزها في مباراتها الهامشية على كرواتيا 38-26.

وبعدما افتتحت الدور الرئيس بالخسارة أمام الدنمارك، فازت قطر الطامحة الى تكرار انجاز 2015 حين وصلت الى النهائي على أرضها، على جارتها البحرين في الجولة الثانية ثم نجحت الإثنين في خطف فوز ثان مثير جدا على الأرجنتين في لقاء أنهت الأخيرة شوطه الأول متقدمة بفارق نقطة 13-12.

وبهذا الفوز الذي تحقق بفضل هدف لرافايل كابوتي قبل 27 ثانية على صافرة النهاية وضع به فريقه في المقدمة 26-24، أزاحت قطر المنتخب الأميركي الجنوبي عن الوصافة بفارق المواجهة المباشرة ولكل منهما 6 نقاط (حمل كل منهما معه نقطتين من الدور الأول).

وكان أبطال النسخ الأربع الاخيرة من كأس آسيا الذين برز فيهم فرانكيس مارسو (8 أهداف) وكابوتي (6) وأحمد مدادي (6)، بحاجة الآن الى خدمة من الدنمارك، الضامنة أصلا تأهلها الى ربع النهائي بعد فوزها بجميع مبارياتها الخمس الاولى في الدورين الأول والرئيس، لكي يلحقوا بها الى ربع النهائي، وقد حصلوا عليها وأنهوا الدور الرئيس بفارق نقطة أمام كرواتيا.

ويلتقي المنتخب القطري في ربع النهائي مع السويد بطلة المجموعة الرابعة، فيما ستكون الدنمارك التي ستحافظ على صدارتها بغض النظر عن نتيجتها لاحقا، من نصيب مصر المضيفة التي حلت ثانية في المجموعة الرابعة.

وبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بطريقة مشابهة لما حققه أمام كرواتيا حين فاجأها في الجولة الماضية بالفوز عليها 23-19، وتقدم بفارق 6 أهداف لكن في نهاية مشابهة عاد الفريق القطري مع اقتراب نهاية الشوط الذي حسمته الأرجنتين بنتيجة 13-12.

وفي الشوط الثاني تفوق منتخب الأرجنتين مجددا بفارق 3 أهداف قبل أن يستفيق منتخب قطر، لتصل المباراة الى دقائقها العشر الأخيرة والنتيجة متعادلة 21-21، لكن أبطال آسيا حسموا في النهاية الأمور لصالحهم.

فوز سادس من ست مباريات للدنمارك

وأعرب المدرب الإسباني لقطر فاليرو لوبيس عن فخره بأداء لاعبيه خاصة في ربع الساعة الأخير، مضيفا "ارتكبنا عددا من الأخطاء خلال الـ 45 دقيقة الأولى مما تسبب في تراجعنا في النتيجة".

وتابع "فخور جدا بأداء اللاعبين والروح التي ظهرت في النهاية والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز. بدأنا المباراة بشكل سيء مع تفوق فريق الأرجنتين كل ذلك جعل تقدمهم منطقيا لكن روح اللاعبين التي ظهرت منحتنا الفوز في النهاية".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن يستمر منتخب الدنمارك في عروضه القوية وتحقيق الفوز من أجل أن نتأهل رفقتهم إلى ربع النهائي".

ونال لوبيس وقطر مبتغاهما بعدما هيمنت الدنمارك على مباراتها وكرواتيا وأنهت الشوط الأول متقدمة 17-15، ثم ابتعدت في الثاني منهية اللقاء بفارق 12 هدفا 38-26، لتحقق فوزها السادس من اصل ست مباريات حتى الآن بفضل جهود إميل ياكويسن الذي سجل 8 أهداف من 9 محاولات، وأضاف ياكوب هولم 6 ونيكولاي أوريس نييلسن 5.

وفي المجموعة ذاتها، أنهى المنتخب البحريني مشاركته الرابعة في البطولة بخسارة هامشية أمام نظيره الياباني 19-27 (الشوط الأول 12-19).

وبعد أن تجاوزت الدور الأول للمرة الأولى في رابع مشاركة لها في البطولة نتيجة فوزها الوحيد على جمهورية الكونغو الديمقراطية، دخلت البحرين مباراتها الإثنين واليابان وهما خارج المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى في الدور الرئيس الى ربع النهائي.

ونجح المنتخب الياباني في توديع البطولة بفوزه على نظيره البحريني بفضل 9 اهداف من تاتسوكي يوشينو، رافعا رصيده الى ثلاث نقاط بعد أن دخل الدور الرئيس وفي رصيده نقطة من الدور الأول بحسب النظام المعمول به والذي شهد مشاركة 32 فريقا للمرة الأولى عوضا عن 24.

إسبانيا تحسم مواجهة الصدارة مع المجر

وحسمت إسبانيا صدارة المجموعة الأولى بفوزها على المجر 36-28 في لقاء انتهى شوطه الأول بتفوقها أيضا 21-14 مع سيطرة تامة على مجريات اللقاء.

وكانت إسبانيا والمجر ضامنتين لبطاقتي المجموعة الى ربع النهائي، فرفعت الأولى رصيدها الى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الثانية عند 8 نقاط.

وتلتقي إسبانيا في ربع النهائي مع النروج ثانية المجموعة الثالثة، بينما تلعب المجر مع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة.

في مباراة هامشية أخرى في نفس المجموعة الأولى، حقق المنتخب البرازيلي فوزا كاسحا على جاره الأوروغوياني 33-13 (الشوط الأول 18-7)، مودعا الدور الرئيس بثلاث نقاط، فيما أنهاه منافسه من دون أي نقطة.

وفي لقاء هامشي آخر في المجموعة، تعادلت ألمانيا وبولندا 23-23 لترفع كل منهما رصيدها الى 5 نقاط.