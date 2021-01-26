شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: طارق حامد أفضل لاعب دربته وشيكابالا يتدرب كلاعب ناشئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، أفضل لاعب دربه خلال مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن شيكابالا يتدرب كأنه ناشئ.
أضاف باتشيكو، فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد لاعب محارب في الملعب، وأهم ما يعجبني به دائما أنه لا يصاب بالغرور ولا يتعالي في التدريبات على الرغم من تألقه الدائم" متابعا: "شيكابالا يتدرب كأنه "لاعب ناشئ"، ولو كان تفكيره مع سبورتنج لشبونة مثل تفكيره في التوقيت الحالي لحقق مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية".
أكد المدير الفني لفريق الزمالك أنه كان يتمنى وجود مؤمن زكريا، وباسم مرسي معه خلال الفترة الحالية، إن كانا بنفس مستواهما خلال ولايته الأولى مع الأبيض لافتا إلى انه يتمنى الشفاء لمؤمن زكريا لاعب الأهلى.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وخصص الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة، عقب ذلك أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة، عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش المران يوم الإثنين وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا، حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبد الحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الاخيرة، خاصة وأنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة وفي النهاية تعاهد الجميع على مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.