شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: طارق حامد أفضل لاعب دربته وشيكابالا يتدرب كلاعب ناشئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، أفضل لاعب دربه خلال مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن شيكابالا يتدرب كأنه ناشئ.

أضاف باتشيكو، فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد لاعب محارب في الملعب، وأهم ما يعجبني به دائما أنه لا يصاب بالغرور ولا يتعالي في التدريبات على الرغم من تألقه الدائم" متابعا: "شيكابالا يتدرب كأنه "لاعب ناشئ"، ولو كان تفكيره مع سبورتنج لشبونة مثل تفكيره في التوقيت الحالي لحقق مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية".

أكد المدير الفني لفريق الزمالك أنه كان يتمنى وجود مؤمن زكريا، وباسم مرسي معه خلال الفترة الحالية، إن كانا بنفس مستواهما خلال ولايته الأولى مع الأبيض لافتا إلى انه يتمنى الشفاء لمؤمن زكريا لاعب الأهلى.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.