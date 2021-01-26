شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: مباريات الأهلي أمام بيراميدز السابقة شهدت أخطاء تحكيمية ضد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس عدلى القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الأهلي أمام بيراميدز في المباريات السابقة، قبل مواجهة الغد في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري.

وقال عدلى القيعي، خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "بالفيديو والصوت الأهلي تعرض لأخطاء تحكيمية ساعدت بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلى، ولا توجد مباراة واحدة إلا والأهلي له ضربة جزاء غير محتسبة".

وأضاف عدلى القيعى: كيف يفوز الأهلي على بيراميدز في ظل إصرار الحكام، سواء الأجانب أو المصريين على هذه الأخطاء، حتى جهاد جريشة اعترف بخطئه بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلى في المباراة التي فاز بها بيراميدز على الأهلى، كأن الأهلى حرام شرعا الفوز على بيراميدز".

وأوضح عدلى القيعى: "أن الأهلى هذا الموسم فقد 4 نقاط؛ بسبب الأخطاء التحكيمية أمام وادي دجلة بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة، وأمام البنك الأهلي بعدم احتساب هدف أيمن أشرف الصحيح، ولولا الحكام كان زمان الأهلى متصدر بالعلامة الكاملة".

وتابع عدلى القيعى: "لمثل الأهلي جُعلت جائزة الأيزو، والجائزة تؤكد جودة النادى الأهلي، وأنه يسير في الطريق الصحيح، بعدما تطابقت كل المعايير على نظام وكيان المارد الأحمر، الأهلي لم يسع لنيل الجائزة، ولكن الأهلي هو ده الأصل والحقيقى، ويسير وفق لمبادئ ومعايير صحيحة لذلك تم تكريمه".

وأضاف القيعى: "ما يعجبني في مجلس الأهلي أنه يسير وفق خطة ومنهجية إنشائية في كل المجالات ويؤسس لمرحلة قادمة من الإنجازات، على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها من فيروس كورونا، ومع ذلك يسير بشكل مميز حتى الآن".

وأوضح القيعى: "الأهلي ماشى في الطريق الصح وبيحافظ على قوامه وبيجدد للاعبيه في القوام الأساسى، والمدهش في الموضوع أن اللاعبين اللى جايين من خارج النادى الأهلى بيكونوا أكثر حرصا على البقاء في الأهلي؛ لأنهم شافوا الفرق بين الأهلي وغيره، وبقول تانى أبن الأهلى هو من يقاتل من أجل الأهلى ويتمسك به مش اللى بيحب يلعب مع أصحابه ويسبنا".

وأضاف القيعى: "بيراميدز فريق قوى ويملك كل مقاومات الفرق الكبيرة رغم البداية غير المستقرة هذا الموسم ولكن كل ما نرجوه هو العدالة التحكيمية لأن المباريات السابقة بين الفريقين شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، والمباراة مش تصفية حسابات بين الفريقين، وكل لاعب راح لنادي هيلعب له ويخلصه بدون خلافات بين الفريقين، والناس اللى بتحاول تعمل خلافات بين الناديين تخليها في فريقها والعلاقات جيدة ولا ما يعكر صفو الإدارتين".

وأوضح القيعى: ماتش الدحيل ده هد حيل؛ لأنه فريق غامض بعد انضمام العديد من الصفقات الكبيرة، وأكيد هيختلف أداؤه وفوزه اليوم بسداسية على الأهلى تحذير كبير، وخاصة أن المهاجم الكينى سجل ثلاثية في أولى مبارياته مع الدحيل، ولا يجب الحديث عن مباراة بايرن ميونخ حاليا إلا بعد الفوز على الدحيل".