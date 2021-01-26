شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد لـ"شيحة": الإسماعيلي صاحب فضل عليا بعد ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، تصريحات وكيل اللاعبين محمد شيحة، عنه بأنه رفض العودة لصفوف الإسماعيلي رغم موافقة إبراهيم عثمان، رئيس النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "محصلش.. الإسماعيلي صاحب فضل عليا بعد ربنا".

وعلى جانب آخر يجهز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا للرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية والاعتماد على محمد أبو جبل، وهو ما أثار استياء جنش، وطلب عدم دخول قائمة الفريق إلا فى حال المشاركة فقط، رافضًا الجلوس على مقاعد البدلاء.

ويجهز محمود جنش عرضًا للرحيل عن صفوف الزمالك، خاصة أن نادى الاتحاد السكندرى يعد الأقرب لضم اللاعب، بعدما تواصل أحد المسئولين مع الحارس وعرض عليه الانتقال لصفوف زعيم الثغر، خاصة أن جنش من أبناء الإسكندرية، مع عودة محمد صبحى حارس الزمالك المعار للاتحاد، وهو ما يدرسه الحارس فى الوقت الحالي قبل اتخاذ الطريق الرسمي للرحيل.