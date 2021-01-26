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منتخب بولندا يتعادل مع ألمانيا 23 - 23 بمونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب بولندا مع منتخب ألمانيا في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 23-23.وانتهى الشوط الأول بتفوق بولندا بنتيجة 12-10، وسط سيطرة تامة على اللقاء.

 

وفي الشوط الثاني اختلف الأمر وعادت ألمانيا في النتيجة لكن في النهاية كانت الإثارة موجودة وانتهى اللقاء بالتعادل 23-23.

وحصل أدم مواروسكي حارس بولندا على جائزة رجل اللقاء.

 

بهذه النتيجة رفعت بولندا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 5 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف.

بينما يتم ترتيب ألمانيا مع المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الآخرى، على المراكز من 9 حتى 12.

 

ومن المقرر أن يتم ترتيب بولندا مع المنتخبات أصحاب المركز الرابع بالمجموعات الآخرى، على المراكز من 13 حتى 16.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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