شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: تهنئة الرئيس وسام على صدورنا ودائما نستمد منه القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة للمونديال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التهئنة بعد تأهل الفراعنة لدور الثمانية بالبطولة، قائلا : "نحن دائما نستمد منه القوة ونتمنى أن نظل دائما عند حسن ظنه".

أما عن المباراة فكما شاهدنا جميعا جاءت عصيبة وكنا نعلم انها عصيبة شهدت قتال حتى النهاية من منتخبين كبار امتعوا العالم، ومنحونا وجبة دسمة من فنون كرة اليد واستطاع منتخبنا اقصاء منتخب اعتبره منتخب نجوم العالم لان كل لاعبيه محترفين فى أكبر أندية أوروبا وأعظمها، إلا أن عزيمة منتخبنا وقوته بمستواه الراقى كان الأجدر بالتأهل.

وأضاف، ما تحقق إنجاز، ويكفى أن البطولة الحالية زاد عدد منتخباتها إلى 32 دولة ومنتخبنا كرر إنجاز بطولة العالم الاخيرة ودخل بين الثمانية الكبار مجددا لنؤكد على تفوقنا ومازال لنا امال وتنتظرنا مواجهة من بطل العالم الدنمارك.

وعن حالته عندما تأخر تعادل منتخبنا فى الشوط الأول بفارق 4 أهداف، قال بداية المباراة لم تكن موفقة نتيجة الضغط الهائل الذى تحمله اللاعبون ونتج عنه توتر وتسرع، قبل أن يستطيع المنتخب تدارك أخطاءه ما بين الشوطين والقتال فى الشوط الثانى حتى انتهت المباراة بالتعادل.

وللعلم كنا أقرب للفوز ومستوانا أفضل والمنتخب السلوفينى هو من تعادل معنا فى نهاية المباراة بعد تقدمنا عليه مع نهاية الشوط الثاني. وراينا منتخبات كبيرة تودع البطولة مثل ألمانيا وروسيا وغيرهم.