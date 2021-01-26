شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: تسرعت فى الرحيل بولايتى الأولى وقلبى بيوجعنى من جلوس ساسي على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذكرياته فى ولايته الأولى بالنادي الأبيض، موضحا أنه تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة لتأخره في جدول ترتيب الدوري المصري.

قال باتشيكو خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما أتيت لتدريب الزمالك خلال الولاية الأولي كان الفريق في مركز متأخرا بجدول الدوري، ولكني لم أهتم بذلك، نظرت فقط للاعبين المتاحين، والذين استطاعوا تطبيق فلسفتي بسرعة كبيرة جدا مما سهل الأمور".

وأضاف باتشيكو: "سبب النتائج الجيدة خلال ولايتي الأولى بالزمالك هو رغبة اللاعبين في تحقيق النجاح مع رغبتي في تقديم كل أوجه المساعدة لهم لتحقيق أفضل النتائج، وبالفعل حققنا العديد من الانتصارات ولم نُهزم إلا مباراة وحيدة أمام إنبي".

وتابع: "أنا الآن أكبر 6 أعوام عن ولايتي الأولي بالزمالك، ولو تكرر نفس الموقف الذي حدث معي وقتها لما رحلت عن النادي؛ لأنني اكتسبت خبرات أكثر، وعلى جماهير الزمالك الاطمئنان، لأننا نبذل كل ما بوسعنا من أجل إسعادهم".

واستطرد: "رحيلي عن الزمالك في الولاية الأولى كان تسرع مني، و لا أحد يتعلم بدون مقابل، وتراكم المواقف والخبرات تؤدي لاختلاف إتخاذ القرارات".

وكشف المدير الفني للزمالك: "مرتضى منصور كان أهدأ خلال ولايتي الثانية بالزمالك، على الأقل تجاهي، وأشكره على التعاقد معي في فترتين".

وأضاف: "لم أنفصل أبدا عن الزمالك بعد رحيلي خلال الولاية الأولي، كنت أتابع مباريات الفريق بشكل دائم، لأنني كنت أعلم أنني يجب أن أعود يوما ما لإكمال ما بدأته من عمل مع الفريق".

وتحدث باتشيكو عن مباراة الزمالك والرجاء، قائلا: "كانت لدينا بعض المشاكل الخططية في مباراة الزمالك والرجاء، لكني عدلتها بين الشوطين بتعليمات لزيزو وبن شرقي، فاستطعنا قلب المباراة في النهاية ".

واختتم: "اللاعب المصري يتميز بأنه يبذل كل ما لديه من جهد في الملعب، ولم أطلب أبدا من أي لاعب بالزمالك "الجري" سواء خلال الولاية الأولى أو الثانية، لأن الكل يؤدي أقصي ما لديه دون أن أطلب ذلك.. وقال باتشيكو انه حزين لعدم مشاركة فرجانى ساسى فى المباريات ، و"ساسى بيوجع قلبى لما بيقعد على الدكة".