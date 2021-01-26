شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أتيت إلى الزمالك لأصبح بطلا وأحتاج مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رسالته إلى لاعبي الفريق الأبيض، قائلا: "أبلغت لاعبي الزمالك في هذا الموسم يجب أن نكون أبطال الدوري أتيت هنا حتى أصبح بطلا".

وتحدث باتشيكو، في تصريحات تليفزيونية، عن نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى، والذى توّج بلقبه الأهلى قائلا: "كان من الممكن أن نسجل في الأهلي بتسديدة زيزو التي ارتطمت بالقائم، ولكننا استقبلنا هدف في توقيت يصعب تعويضه".

وأضاف: "الزمالك والأهلي قدما صورة "مشرفة" للكرة المصرية في نهائي دوري الأبطال وخلال 16 مباراة بالموسمين الماضي والحالي فزنا بنفس عدد النقاط التي فاز بها الأهلي، على الرغم من تعاقد الأهلي مع لاعبين بالملايين، أبرزهم المهاجم والمدافع، في حين أننا لم نبرم تعاقدات قوية".

وتابع: "سنصل لنهائى دوري أبطال افريقيا مرة أخرى هذا الموسم وسنفوز باللقب، هذا أحد أهم أهدافي في الموسم الحالي". مواصلا:" لا يوجد لاعب حالي بالزمالك أنا من طلبت التعاقد معه، ولكني أتعامل مع المجموعة المتواجدة، وأعتقد أن الفريق في حاجة إلي "مهاجم" مع مصطفى محمد".

واستطرد: "أحاول دائما "تطبيق العدالة" في كرة القدم، لكن دائما أنظر لجاهزية اللاعب على الجانبين الفني والبدني قبل الدفع به، حتى يتمكن من إفادة الفريق في النهاية"، مختتما: "إمام عاشور "لاعب متكامل"، يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويسدد بطريقة لا نراها كثيرا في العالم، وأنصحه دائما بالاستمرار في بذل الجهد؛ لأنه قادر على استمرار تمثيل الزمالك خلال الأعوام العشرة المقبلة، وعبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر في مصر ولكن "تكتيك" فتوح أفضل".