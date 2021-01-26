شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل عبد الله بكرى للتحقيق فى بيراميدز بعد التعليق لمهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى بيراميدز تحويل عبد الله بكرى مدافع فريق الكرة الأول للتحقيق واستبعاده من المشاركة في المباريات لحين الانتهاء منه، بعدما قام اللاعب بمشاركة زميله مهدى سليمان حارس مرمى الفريق، بالتعليق على الصورة الغامضة التي نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تويتر، ولم يفصح عن المقصود منها.

لتقرر الإدارة تحويل الثنائى للتحقيق خاصة وإن الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حملت حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعبين باستبعادهما من مواجهة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.



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وأعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلى، ويحتل المارد الأحمر صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود وادي