شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا: تأخرت فى الإعلان عن قرار الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سعيد "أوكا" لاعب منتخب مصر السابق، أنه اتخذ قرار الاعتزال منذ فترة طويلة، ولكنه تأخر في الإعلان عنه، قائلا: "اتخذت قرار الاعتزال منذ فترة طويلة، لكني تأخرت في الإعلان عنه وكان عندي عرض أنضم لجهاز فني لكن لم يحدث نصيب وعلاقتي جيدة بكل المدربين، خاصة طارق العشري الذي تعلمت الكثير منه، وشاركت في الأسيوطي مع علي ماهر وأعطى لي شارة القيادة ومنحني الثقة، كل شىء كان متاحا بالفريق".

وأوضح أحمد سعيد "أوكا" خلال تصريحات تليفزيونية أنه رحل عن الجونة؛ بسبب عدم الوصول معهم لاتفاق مادي مُرضي له قائلا: "لم أتوصل لاتفاق مالي مع الجونة ورحلت بسبب تراجع النتائج"

وعن الإسماعيلي قال: "مشاكلهم لم تتغير منذ انضمامي للفريق وحتى الآن البعض حملني تراجع نتائج الدراويش رغم صغر سني والاستقرار الفني والإداري أول طريق النجاح، وهذا لم يتوفر في الإسماعيلي موسم 2004".

وأشار أوكا إلى أنه أستطاع إثبات ذاته في حرس الحدود وبعدها انضم للمنتخب الوطني بعد أول موسم له معهم، وتلقيت عروضا كثيرة أبرزها من الأهلي والمصري عندما كنت لاعبا في الحدود، وفشلت في انضمامى للقلعة الحمراء بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 إلى 2010، كما أن حرس الحدود رفض لفكرة رحيله، وأن مع الاستقرار الفني والإداري تمكنا من تحقيق 3 بطولات، وشاركنا بالكونفدرالية الأفريقية مع الحدود.