شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك: إصابة الحارس "لاندين" لا تؤثر على مشاركته أمام مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث الإعلامى لمنتخب الدنمارك لكرة اليد أن إصابة الحارس لاندين خفيفة، ولا تؤثر على تواجده أمام منتخب مصر في المباراة القادمة، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم الموافق 27 ينايرفى دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي سوف تقام على صالة استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 6.30 مساء.

وفاز منتخب الدنمارك على نظيره الكرواتى بنتيجة 38 /26، فى إطار آخر مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، ليتأهل منتخب الدنمارك أول المجموعة رسميا، وتصعد معها قطر كثاني المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /15 لصالح المنتخب الدنماركى فى شوط شهد تفوق كرواتيا فى بداية اللقاء قبل أن تسيطر الندية على كلا الفريقين، قبل أن يشهد المنتخب الدنماركى صحوة قوية منذ الدقيقة التاسعة عشرة، وينجح فى وصول فارق الأهداف إلى هدفين لصالحه حتى انتهاء الشوط.

بينما شهد الشوط الثانى، تألقا ملحوظا للمنتخب الدنماركى الذى أظهر خطورته من نهاية الشوط الأول حتى وصل فارق الأهداف إلى 10 فى العشر دقائق الثانية من عمر الشوط الثانى قبل أو تتسع فجوة الأهداف فى العشر دقائق الأخيرة، وسط محاولات بتقلبها من الجانب الكرواتى لينتهى اللقاء بفارق 12 هدفا لصالح الدنمارك.

وحصل على رجل المباراة أميل ياكوبسن لاعب المنتخب الدنماركى، فى ظل تألقه فى اللقاء وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة.

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الدنمارك إلى 10 نقاط ضمن المجموعة الثانية، بينما ظل المنتخب الكرواتى بـ7 نقاط.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى، بجانب الدنمارك وكرواتيا كلا من قطر واليابان والأرجنتين والبحرين.