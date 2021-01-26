شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد محمود وافق على الانتقال للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس زيارة وفد الإسماعيلي للنادي الأهلي، الإثنين، معتبرا أن هذه الزيارة رسالة جميلة يجب أن توضع أمام المتعصبين.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "زيارة الإسماعيلي للنادي الأهلي تطرقت لضم لاعب آخر غير الأسماء المتداولة، وهو محمد محمود نجم وسط الأهلي".

وتابع شوبير: "أبلغنى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي في اتصال شخصي بموافقة اللاعب على الرحيل للدراويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري".

وحرص علي أبو جريشة وعماد سليمان، نجما النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابقين، على زيارة النادى الأهلي، يوم الإثنين، حيث عقد الثنائي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بعد سلسلة المشاورات التليفونية التي جمعت أبو جريشة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بغية استعارة بعض نجوم المارد الأحمر، على غرار الزيارة التي قام بها وفد الإسماعيلي لنادى الزمالك أمس.

وكان الدراويش قد حصل على راحة من التدريبات، أمس الأحد، عقب التعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ7 نقاط من 8 مباريات في المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي الموسم الماضي، والتي أقيمت في أغسطس الماضي، وبالتحديد منذ 212 يوما والتي احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.