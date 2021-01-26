شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد توصيات اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي أحمد شوبير توصيات اتحاد الكرة، التي أصدرتها اللجنة الثلاثية، الإثنين، معتبرا هذه التوصيات بالخاطئة.

وقال شوبير، خلال تقديمه لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "بعد ما كانت زيادة عدد الأجانب قرارا استثنائيا بسبب ظروف اللاعبين السوريين والفلسطينيين، أصبح زيادة عدد اللاعبين لخمسة في كل فريق أمر يقترب من أن يكون واقعا".

وأضاف: "إزاي الدوري المصري يستحمل خمسة لاعبين أجانب في كل فريق، هل مشاركة نصف الفريق من اللاعبين الأجانب هو القرار الصحيح؟!".

وهاجم شوبير قرار عودة الحراس الأجانب في الدوري المصري، قائلا: "بقالنا سنين مش بنسمح بحراس أجانب، ثم إن الدول العربية مثل المغرب والجزائر بدأت توفد حراسها للاحتراف في أوروبا، ونحن نبحث عن استقدام حراس من الخارج".

وعاب شوبير على الانتقاص من تقنية الفار قائلا: "تقنية الفار بريئة من أخطاء التحكيم في الدوري المصري، عشان تطبق التقنية صح لازم وجود 8 كاميرات في كل مباراة".

وأوصت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم مع الاتحاد المصري لكرة القدم على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم، وتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت أندية القسم الأول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، قد اجتمعت اليوم برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة، حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على إقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام.

كما أشار مجاهد إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود إصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة، وليس استمرار تأجيل مبارياتها، حيث إن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية فى لائحة المسابقات، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.

وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد أن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص، بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.