شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: إسماعيل يوسف "أخ لى" ولا يتوقف عن منحى النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لم ير إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض السابق، كلاعب، موضحا أنه سعيد بالفترة التي عمل بها مع تيجانا داخل أسوار القلعة البيضاء.

وأضاف باتشيكو، في تصريحات تليفزيونية، أنه سمع كثيرا عن إسماعيل يوسف، موضحا أنه لم يره في الملعب، لكن شاهد له الكثير من اللقطات، لافتا إلى أنه يتعامل معه كأخ، خصوصا أن تيجانا لا يتوقف عن إسداء النصائح له.

وتابع باتشيكو: "بلاتينى أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتى الكروية، ولم أنل شرف مواجهة مارادونا والحالة البدنية المميزة التي كنت أتمتع بها ساعدتنى في تمثيل منتخب البرتغال في توقيت مبكر، ولعبت في كل المراكز".