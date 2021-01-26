شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: إسماعيل يوسف "أخ لى" ولا يتوقف عن منحى النصائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لم ير إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض السابق، كلاعب، موضحا أنه سعيد بالفترة التي عمل بها مع تيجانا داخل أسوار القلعة البيضاء.
وأضاف باتشيكو، في تصريحات تليفزيونية، أنه سمع كثيرا عن إسماعيل يوسف، موضحا أنه لم يره في الملعب، لكن شاهد له الكثير من اللقطات، لافتا إلى أنه يتعامل معه كأخ، خصوصا أن تيجانا لا يتوقف عن إسداء النصائح له.
وتابع باتشيكو: "بلاتينى أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتى الكروية، ولم أنل شرف مواجهة مارادونا والحالة البدنية المميزة التي كنت أتمتع بها ساعدتنى في تمثيل منتخب البرتغال في توقيت مبكر، ولعبت في كل المراكز".
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش مران اليوم، وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا، حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية، استعدادا للفترة المقبلة، ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبد الحليم علي، مدير الكرة، رسائل تحفيزية للاعبين، مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة وفي النهاية تعاهد الجميع على مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.