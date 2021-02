نجوم مونديال اليد يشيدون بمصر على التنظيم المشرف للبطولة

القاهرة - سامية سيد - حرصت المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر على الإشادة بالدولة المصرية وتنظيم البطولة بشكل مشرف بداية من الاستقبال، مرورا بالتنظيم الرائع بالبطولة ومواجهة فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف العديد من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

#Egypt2021: where the world share their love for the land of the Pharaohs. 🌍🇪🇬❤️ pic.twitter.com/GmQUXJgtQm