نجوم مونديال اليد يشيدون بمصر على التنظيم المشرف للبطولة

القاهرة - سامية سيد - حرصت المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر على الإشادة بالدولة المصرية وتنظيم البطولة بشكل مشرف بداية من الاستقبال، مرورا بالتنظيم الرائع بالبطولة ومواجهة فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف العديد من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وتنوعت الإشادات من قِبَل نجوم منتخبات العالم المشاركة فى المونديال، ولكنهم اتفقوا على حسن التنظيم، سواء بالاستقبال فى المطار، مرورا بالتواجد فى فنادق الإقامة، وخوض المباريات بكل سهولة ويسر، دون أى تعب أو مشقة.

وجاءت تصريحات نجوم مونديال اليد بتوجيه الشكر على القائمين على البطولة من الدولة المصرية، وحالة الاحترام والحب والابتسامة التى تصاحب المصريين لجميع المنتخبات إلى جانب الرحلات التى نظمتها اللجنة المنظمة، برئاسة حسين لبيب، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحى، المتابع لكل صغيرة وكبيرة للبطولة مع جميع أجهزة الدولة لخروج البطولة بصورة مميزة بعد وصول البطولة لدور الثمانية وعدم وجود أى شكوى من أى منتخب متواجد فى مصر.

كما نالت الدعاية للبطولة فى جميع أرجاء مصر والمسؤولة عنها شركة بريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوى، استحسان الوفود المشاركة فى البطولة للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالحدث الكبير على الأراضى المصرية.